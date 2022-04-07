"الأونروا" تبدأ بصرف مساعدات نقدية لاصحاب البيوت المدمرة كليا في العدوان الأخير على القطاع

وطن: بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، صرف مساعدات نقدية، عبر البنوك، لأصحاب المنازل التي دمرت بشكل كلي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أيار/مايو الماضي.

في غضون ذلك خرجت وكالة “الأونروا” عن صمتها، بعد الجدل الواسع، حول إمكانية إيقاف عملها، وتحويله للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ضمن مساعي شطب “حق العودة”، وأعلنت عدم صحة ما يشاع من هذه الأنباء، في الوقت الذي حذرت فيه جهات فلسطينية عدة من خطر استمرار العجز المالي لهذه المنظمة، حيث رفضت تبريرات الدول المانحة التي قلصت بعضها أموال الدعم، فيما قامت أخرى بتأجيله.

وأعلن عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ “الأونروا”، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء حول نية منظمته الدولية، تعديل تفويضها في اجتماع اللجنة الاستشارية في يونيو/حزيران المقبل.

وأكد أبو حسنة في تصريح صحافي أن المفوض العام لـ "الأونروا"، "يلتقي مع اللجنة الاستشارية مرتين سنويا لمناقشة القضايا التي تهم الأونروا، والتي تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة".

وأوضح أن التفويض هو من صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس من صلاحيات اللجنة الاستشارية، لافتا إلى أن الجهود تنصب من قبلهم في هذه الأوقات على حشد الدعم والتأييد لتجديد تفويض “الأونروا” من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقرر أن يكون في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.