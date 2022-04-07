غانتس يوقع أمر اعتقال إداري بحق مواطن من الناصرة وسبعة مقدسيين

وطن: وقع وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، أمس الأربعاء، على أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر بحق مواطن من الناصرة، حسب بيان صادر عن مكتب غانتس اليوم، الخميس.

وجاء توقيع أمر الاعتقال الإداري بتوصية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). وحسب البيان، فإن المعتقل الإداري من الناصرة أدين بالضلوع في مخالفات سلاح في الماضي.

وذكر البيان أن فرض الاعتقال الإداري على المواطن جاء في أعقاب معلومات حول "تطرفه" ودعوته وتأييده عمليات عسكرية وفق بيان الاحتلال.

وأصدر غانتس أوامر اعتقال إداري بحق سبعة مقدسيين، بادعاء أنها جاءت على خلفية الوضع الأمني في الفترة الأخيرة.