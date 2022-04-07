باريس سان جيرمان يتقدم خطوة نحو بوغبا

وطن: أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي تحرك فعليا من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.

ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو"، فإن المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، استغل فترة التوقف الدولي، وتواجد في الدوحة، وضغط على ملاك باريس، لإقناعهم بفكرة التعاقد مع بوغبا.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن ليوناردو أكد بشكل متزايد، أن بول بوغبا صفقة مهمة يحتاجها الفريق الباريسي.

كما أشارت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" أن باريس قدم عرضًا للاعب الفرنسي، لكنه أقل مما يعرضه الفريق الإنجليزي على لاعبه لتجديد عقده.

ولفتت إلى أن بول بوغبا يفضل العودة مجددًا إلى ناديه السابق، يوفنتوس الإيطالي.

واستدركت "لكن الفرنسي الدولي البالغ من العمر 29 عامًا، لن يمانع فكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان".