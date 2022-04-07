مدرب ريال مدريد: علينا الحذر والتأهل لم يُحسم

وطن: قال مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، إن فريقه لعب بشجاعة في المباراة التي فاز بها على تشيلسي بثلاثية مقابل هدف، ضمن مرحلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في معقل "البلوز".

وذكر أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لقد لعبنا مباراة جيدة ومدروسة للغاية، بشجاعة وشخصية، ولم يظهر تشيلسي أفضل نسخة له، ويجب أن نكون حذرين ونحترمهم، والتأهل لم يُحسم".

وأضاف "كانت لدينا الشجاعة للخروج بالكرة، وتعاملنا مع المباراة بشكل جيد باللعب بين الخطوط والتحرك بالكرة، واستفدنا من كون المهاجمين في ليلتهم المثالية مثل بنزيمة وفينيسيوس".

وتابع "فالفيردي ساعدنا كثيرًا في التحولات وإيقاف خطورة أزبليكويتا" وواصل "علينا احترام تشيلسي، ونريد أن نلعب نفس المباراة في البرنابيو، لكنها ستكون مواجهة مختلفة".

وأتم بالحديث عن بنزيمة "إنه يسجل الكثير من الأهداف ويساعد الفريق، لأنه يتحرك كثيرًا، لكنه حين تصل الكرة لمنطقة جزاء الخصم يكون حاضرًا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 12 نيسان/أبريل الجاري، في معقل الملكي "سانتياغو برنابيو"