مساعدات عسكرية لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا

وطن: مع دخول الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، يومها الـ43، تحاول روسيا فرض السيطرة الكاملة على منطقتي لوغانسك ودونيتسك ومدينة ماريوبول شرقي البلاد، يأتي ذلك وسط تواصل المساعدات العسكرية الغربية لكييف، لمساعدتها في التصدي للاجتياح الروسي ، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء موجة جديدة من العقوبات المالية التي وصفتها بالمدمرة، على موسكو والتي تستهدف مصارف كبرى وأفرادا من النخبة الروسية من بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين، كما حظرت على الأميركيين الاستثمار في روسيا.

في المقابل، اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، السلطات الأوكرانية بالوقوف وراء "الاستفزازات السافرة" بمدينة بوتشا حيث اكتشفت جثث مدنيين عقب انسحاب القوات الروسية.

ميدانيا، دفع الجيش الروسي بتعزيزات عبر الحدود، حيث توجهت عشرات الآليات والدبابات من منطقة بلغورود الروسية صوب مدينة خاركيف الأوكرانية التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود الروسية.

ولفت البيان إلى أن الجيش الروسي يحضر لعملية هجومية شرقي البلاد، بهدف فرض السيطرة الكاملة على منطقتي لوغانسك ودونيتسك ومدينة ماريوبول.