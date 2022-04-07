الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، فجر اليوم، في مناطق عديدة من الضفة:

عُرف من بين المعتقلين:

١. علاء أبو سمرة- مخيم الأمعري برام الله

٢. أحمد عواد القاضي- صوريف شمال الخليل

٣. حبيب الرحمن قطناني- نابلس

٤. نور الدين غولة- البيرة

٥. مجدي مصلح- كفر نعمة غرب رام الله

٦. معن حسن الكنش- مخيم الجلزون شمال رام الله

٧. ناظم الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

٨. المحرر أيمن الخطيب- بيت لحم

٩. أحمد أبو جلغيف- بيت لحم

١٠. محمد إبراهيم أبو صالح- صوريف

كما اعتقل الاحتلال عددا من الشبان في سلوان بالقدس.

ومن مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، أحمد جمال أبو جلغيف (26 عاما)، وأيمن أمين الخطيب (28 عاما).