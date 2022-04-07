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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

07.04.2022 07:26 AM
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، فجر اليوم، في مناطق عديدة من الضفة:

عُرف من بين المعتقلين:

١. علاء أبو سمرة- مخيم الأمعري برام الله
٢. أحمد عواد القاضي- صوريف شمال الخليل
٣. حبيب الرحمن قطناني- نابلس
٤. نور الدين غولة- البيرة
٥. مجدي مصلح- كفر نعمة غرب رام الله
٦. معن حسن الكنش- مخيم الجلزون شمال رام الله
٧. ناظم الريماوي- بيت ريما غرب رام الله
٨. المحرر أيمن الخطيب- بيت لحم
٩. أحمد أبو جلغيف- بيت لحم
١٠. محمد إبراهيم أبو صالح- صوريف
كما اعتقل الاحتلال عددا من الشبان في سلوان بالقدس.

ومن مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، أحمد جمال أبو جلغيف (26 عاما)، وأيمن أمين الخطيب (28 عاما).

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