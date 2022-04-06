صبري يحذر من مخططات المستوطنين ضد الأقصى خلال شهر رمضان

وطن: حذّر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأربعاء، من "مكيدة كبيرة" تُحاك ضد المسجد المبارك، تزامنا مع الأعياد اليهودية المقرر أن تبدأ في 16 من رمضان وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

ويواصل عشرات المستوطنين وبينهم حاخامات مستوطنات ومعاهد تلمودية اقتحام الأقصى؛ تحضيراً لما يسمى "عيد الفصح" المزعوم، والذي يخططون فيه لذبح القرابين داخل باحات الأقصى.

وقال صبري إنه في ذات الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال بأعمال استفزازية تحريضية ضد الفلسطينيين، يفتح بالمقابل المجال للمستوطنين لاقتحام الأقصى.

وأضاف أن الاحتلال يرغب بتصعيد المواجهة لا التهدئة مع الفلسطينيين، لذا يستفز الصائمين والمصلين بشكلٍ يومي.

وقرر رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو المشاركة في مسيرة لليمينيين المتطرفين الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، فيما أعلنت قوات الاحتلال الاستنفار بالقدس المحتلة خشية من إشعال الاقتحام هبة شعبية ومقدسية جديدة.