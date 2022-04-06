وزارة المواصلات: لا رفع لتسعيرة نقل السرفيس والحافلات والسفريات الخاصة

وطن: أكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، إلتزام السائقين بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الوزارة لكافة خطوط النقل سواء السرفيس الداخلي او الخارجي او حافلات النقل العام.

واعلن سالم خلال اجتماعه ممثلي قطاع النقل في فلسطين التزام مكاتب السفريات الخاصة بعدم رفع تسعيرة الطلبات وتنفيذ ما يصدر عن مراقب المرور من تعميمات بالخصوص.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الوزارة لكافة خطوط النقل سواء السرفيس الداخلي او الخارجي او حافلات النقل العام، كما أكد المجتمعون على التزام مكاتب السفريات الخاصة بعدم رفع تسعيرة الطلبات وتنفيذ ما يصدر عن مراقب المرور من تعميمات بالخصوص.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المواصلات والنقابات وجمعية حماية المستهلك لدراسة جميع المدخلات التي تحدد تسعيرة خدمات النقل بما يضمن العدالة وتوفير الخدمة.