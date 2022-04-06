"الاقتصاد" تحيل 20 مخالفا للنيابة العامة في آذار الماضي

وطن: أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، 20 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التزامهم بالأسعار وإشهارها على السلع المعروضة في محلاتهم، خلال شهر آذار الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن طواقم حماية المستهلك نفذت 431 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، شملت 3288 محلا ومنشأة، وجد من بينها 106 محلات مخالفة، وتم خلالها أخطار الطواقم لـ43 محلا وتسجيل 35 تعهداً قانونياً لمخالفين بغرض تصويب وضعهم القانوني.

وأفاد التقرير الشهري إلى ضبط الطواقم الرقابية 53 من المنتجات أغلبها غير وطنية، وبلغت كمية منتجات وسلع المستعمرات الإسرائيلية 28 طنا، بقيمة بلغت قرابة 30 ألف شيقل.