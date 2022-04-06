الصحة توعز بالتحفظ على منتج شوكولاتة "بيض كيندر سربرايز" الذي ينتهي تاريخه ما بين 11 تموز وحتى 7 أكتوبر 2022

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها عممت على جميع مديريات الصحة في المحافظات بالتحفظ على منتج شوكولاتة "بيض كيندر سربرايز"- Kinder Surprise eggs الذي ينتهي تاريخه من 11 تموز وحتى 7 أكتوبر 2022، كإجراء احترازي بعد الكشف عن احتمالية تلوث هذا المنتج ببكتيريا السالمونيلا في عدد من الدول الأوروبية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن طواقمها ستتحفظ وستسحب عينات من المنتج الذي يبلغ وزرنه 20 غراماً وينتهي تاريخه ما بين 11 تموز و7 أكتوبر من العام الجاري، مؤكدة عدم رصد أي حالة تلوث حتى الآن في فلسطين.

والسالمونيلا "مرض بكتيري" شائع يصيب الأمعاء، تعيش عادة في أمعاء الإنسان والحيوان وتخرج من خلال البراز. يصاب البشر بها في أغلب الأحيان من خلال الماء أو الطعام الملوث، وعادة لا تظهر أي أعراض على المصابين بعدوى السالمونيلا. يصاب البعض بالإسهال والحمى وتقلصات البطن في غضون ثماني إلى 72 ساعة. يتعافى معظم الأشخاص الأصحاء في غضون أيام قليلة دون علاج محدد.