نتنياهو يحتفي باستقالة إيديت سيلمان من الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال

وطن: سارع رئيس وزراء الاحتلال السابق نتنياهو إلى تهنئة النائبة في الكنيست، إيديت سيلمان، على قرارها بالاستقالة من الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، وشكرها "باسم العديد من الأشخاص في إسرائيل الذين انتظروا هذه اللحظة".

وأضاف: "أدعو كل من تم انتخابه بأصوات المعسكر القومي للانضمام إلى إيديت والعودة إلى الوطن، وسوف يتم استقبالكم بكل احترام وأذرع مفتوحة".

وخسرت حكومة الائتلاف في دولة الاحتلال، الأربعاء 6 أبريل/نيسان 2022، أغلبيتها في الكنيست بعد أن تقدمت النائبة سيلمان. وقالت إيديت سيلمان وفقاً لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية إنها "اختارت الاستقالة بسبب شعورها بأنها لا تستطيع تحملها بعد الآن"، مؤكدة أنها "لا تستطيع الاستمرار في إلحاق الضرر بالهوية اليهودية لدولة إسرائيل"، على حد قولها.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن النائبة إيديت سيلمان لن تعلم رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت بخطوتها وتركته ليعرف من خلال التقارير الإعلامية أنه فقد أغلبية حكومته.

ويمثل خروج سليمان من الائتلاف الحكومي خسارة الحكومة لأغلبيتها في البرلمان؛ مما يعني أنها أصبحت غير قادرة على تمرير أي مشروع قانون إلا بدعم من نواب المعارضة.

ومن جهته، رحب رئيس كتلة الليكود، ياريف ليفين، بقرار سيلمان وشكرها على قرارها، مؤكداً أنها فعلت الشيء الصحيح، وأنها "تنقذ دولة إسرائيل من عملية خطيرة وغير مسبوقة من إلحاق ضرر عميق بالطابع اليهودي للدولة وأسس وجودها"، على حد وصفه.

ومن جانب آخر، أكد مسؤولو حزب الليكود أن "إيديت سيلمان ليست العضو الوحيد في الائتلاف الذي يفكر في الاستقالة"، وقالوا "إنهم يأملون في أن يحذو الآخرون حذوها قريباً".

ويشار إلى أن حكومة الائتلاف الحالية في دولة الاحتلال، تتشكل من 8 أحزاب غير متجانسة أيديولوجياً من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل (يمين ووسط ويسار)، بدعم من القائمة العربية الموحدة. التي يترأسها منصور عباس.

ووصفت حكومة بينيت في وقت سابق بأنها "أغرب حكومة في تاريخ إسرائيل"، والتي لا يجمع بين أعضائها سوى العداء لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.