مصرع شخصين في حادث سير مروع على شارع رام الله - نابلس

وطن: لقي المواطنان فواز بريمي وحسام طحليش مصرعهما وأصيب آخران بجروح متفاوتة في حادث سير على شارع رام الله – نابلس قرب بلدة ترمسعيا، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لمصدر طبي، فإن حادث الطرق نجم عن اصطدام شاحنة بمركبتين خصوصيتين، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين بجروح قبل الاعلان عن وفاة اثنين منهما .

وقالت مصادر محلية ان حادث سير مروع وقع بالقرب من مفرق ترمسعيا، ما تسبب بأزمة خانقة امام المركبات المتجهة الى رام الله.

وذكرت المصادر ان طائرة عسكرية لجيش الاحتلال وصلت الى المكان ونقلت المصابين .

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.