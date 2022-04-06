الاحتلال يلاحق الطبيبة رلى مزاوي بعد وصفها للشرطي الذي قُتل في عملية بني براك بـ"خائن"

وطن: اعتقلت سلطات الاحتلال اعتقال الطبيبة النفسية رلى مزاوي يوم الجمعة على خلفية تعليق لها على عملية بني براك قرب تل أبيب، قبل ان تفرج عنها لاحقا.

وكتبت الطبيبة رلى مزاوي، المعروفة بنشاطها السياسي والاجتماعي دفاعا عن حقوق الفلسطينيين، على الفيسبوك: "حتى لو شارك العالم كله في جنازة خائن، لن تمحو أعداد المشيعين نذالة الميت... حتى لو نصبوا أعلامهم على طول المدينة وعرضها ليحاولوا ادعاء السيطرة عليها أمام كاميرات إعلامهم الاستعماري، هوية المدينة صامدة، هويتها ثابتة، هويتها أصيلة، هويتها فلسطينية"، وذلك في اشارة الى مقتل شرطي من المدينة في العملية الفدائية في بني برام.

وقال المحامي خالد محاجنة، الذي ترافع عنها، "الشرطة أفرجت عن موكلتي قبل التوجه إلى المحكمة وطلب تمديد اعتقالها. لقد تم القبض عليها بسبب كتابة منشور والذي تم حذفه.

وأضاف "ليس هناك ما يمكن اتهامها به ولا داعي لتوقيفها وتقديمها للمحاكمة والدليل على ذلك أنه تم الإفراج عنها قبل ساعات من النظر في طلب تمديد اعتقالها".