انسحاب عيديت سيلمان من الائتلاف يدفع لاسقاط حكومة بينيت

وطن: أعلنت عضو الكنيست عن حزب "يمينا، عيديت سيلمان، اليوم الأربعاء، الانسحاب من الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت، ما يُفقد الائتلاف الحكومي الأغلبية في الكنيست، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقررت عيديت الاستقالة من منصبها من رئاسة وعضوية الائتلاف، وذلك بسبب خلافات وصفتها بـ"الأيديولوجية" مع شركاء بالحكومة من أحزاب اليسار الصهيوني، حيث ستقدم استقالتها رسميا في وقت لاحق اليوم.

ويرجح أن ما سرع قرارها استقالة عيديت من الائتلاف، هو توجه وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، نحو السماح بإدخال المأكولات الـ "حاميتس" إلى المستشفيات الاسرائيلية خلال عيد "الفصح العبري".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سيلمان قولها "حاولت الوحدة وعملت من أجل الائتلاف الحالي، لكنني لن أتمكن من تقديم يد المساعدة في الإضرار بالهوية اليهودية لإسرائيل وشعب إسرائيل".

وأضافت "الهوية اليهودية لدولة إسرائيل، هي جوهر وجودنا هنا، المساس بذلك دون أي اعتبار للجمهور الذي أمثله، والقيم التي أومن بها، بمثابة خط أحمر بالنسبة لي".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بينيت لم يكن على دراية بقرار سيلمان الاستقالة من منصبها، وعرف عن ذلك من خلال ما نشرته وسائل الإعلام التي نقلت عن مصدر مطلع في الائتلاف قولها إنه "على الرغم من عدم وجود أغلبية للائتلاف، فإن الحكومة قد تستمر حتى آذار/مارس 2023".

وحاول بينيت الاتصال بعضو الكنيست سيلمان والتواصل معها، لكن دون أن يتمكن من ذلك، حيث قرر إلغاء برنامج ومواعيده المقررة مسبقا من أجل المشاورات بشأن تداعيات قرار عيديت على مستقبل الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يجتمع بشريكه وزير الخارجية، يائير لبيد.

ووجهت من داخل الائتلاف الحكومي، وخاصة من أحزاب اليسار الصهيوني انتقادات شديدة اللهجة لقرار عيديت، وقال عضو الكنيست عن "ميرتس"، يائير غولان "قمة الانتهازية السياسية، ومن النوع الأدنى، لكن ليس بالضرورة تفكك الحكومة".

وفي المقابل، رحب أعضاء كنيست من اليمين ومن أحزاب المعارضة بقرار عيديت وتوجهوا للمزيد من أعضاء الكنيست من معسكر اليمين وخاصة من حزب "يمينا" للانسحاب من الائتلاف وإسقاط حكومة بينيت.

ورحب رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو ووجه التحية إلى عيديت، قائلا "أهلا بك في البيت، في المعسكر الوطني. وأدعو كل من تم انتخابه بأصوات المعسكر الوطني للانضمام إلى عيديت والعودة إلى بيتنا، سيتم استقبالكم بكل الاحترام وبذراعين مفتوحي".

(المصدر- عرب 48)