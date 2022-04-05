قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تسفر عن 3 مواجهات عربية قوية

وطن: سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهات نارية.

وأسفرت القرعة عن 3 مواجهات عربية، الأولى: مصرية مغربية بين الأهلي والرجاء، والثانية: جزائرية تونسية بين وفاق سطيف والترجي، والثالثة: جزائرية مغربية بين شباب بلوزداد والوداد.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

- المباراة الأولى: الأهلي المصري X الرجاء المغربي.

- المباراة الثانية: وفاق سطيف الجزائري X الترجي التونسي.

- المباراة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري X الوداد المغربي.

- المباراة الرابعة: بترو أتلتيكو الأنغولي X صن داونز الجنوب إفريقي.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي بين 15 و17 أبريل الجاري، على أن تقام مواجهات الإياب بين 22 و24 من الشهر ذاته.

وسيلتقي في مباراة نصف النهائي الأولى، الفائز من مباراة الأهلي والرجاء مع الفائز من مواجهة وفاق سطيف والترجي، فيما يلعب في مباراة نصف النهائي الثانية، الفائز من بترو أتلتيكو وصن داونز مع الفائز من مواجهة شباب بلوزداد والوداد.

المصدر: RT