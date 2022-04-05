الاحتلال يعلن إجراءات جديدة لصلاة الجمعة في رمضان

وطن: أعلنت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة تتعلّق بأداء الصلاة في المسجد الأقصى يوم الجمعة في شهر رمضان.

وبيّن منسّق أعمال حكومة الاحتلال أنّ الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا سيسمح لهم بالدخول بناء على امتلاكهم "التصاريح اللازمة"، أما من أعمارهم تفوق 50 عامًا فليسوا بحاجة إلى تصريح.

وذكر أنّ النساء يستطيعون من جميع الأعمار يستطعن الدخول إلى القدس دون الحاجة إلى تصريح، إلى جانب الأطفال دون عمر 12 عامًا.

وقال إنّ بإمكان أهالي الضفة الغربية القيام بزيارات عائلية للأهل من درجة القرابة الأولى، مضيفًا "سنواصل إطلاعكم على أي تغيير يطرأ خلال هذا الشهر".

يذكر أنّ هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثامن من الشهر الجاري وحتى الرابع عشر منه.