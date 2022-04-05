اشتية: على المجتمع الدولي التوقّف عن الإزدواجية في القانون الدولي

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنّ على المجتمع الدولي التوقّف عن استخدام المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي عندما يتعلّق الأمر بفلسطين وقضيتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله مع المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وبحث اشتية مع وينسلاند آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع، وتأثير الأحداث الجارية في العالم على فلسطين.

كما بحث الطرفان المواضيع التي سيتم طرحها خلال اجتماع المانحين القادم، وأهمها أجندة الإصلاح الشاملة التي ستعمل عليها الحكومة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات لن تكون كافية دون أن تفرج إسرائيل عن الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الجائرة، وإعادة الدعم الدولي لفلسطين.

المصدر: وفا.