من حقي أن أعيش مثل أطفال العالم

كتب محمود جودت محمود قبها :

مر يوم الطفل الفلسطيني هذا العام، مرور الكرام دون فعاليات رسمية أو شعبية، رغم أنه يوم له رمزيته الوطنية والإنسانية، حيث أقر من قبل الرئيس الشهيد ياسر عرفات في الخامس من نيسان عام 1995، في مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول، تكريما للطفل والتزاما باتفاقية حقوق الطفل الدولية، التي صادقت عليها دولة فلسطين رسميا عام 2014، والتي تتفق موادها وأحكامها مع قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004. لكن المراقب لأحوال أطفال فلسطين، سيجد أن الواقع مختلف تماما عن نصوص الاتفاقيات الدولية وبنودها، وأن الصورة عن قرب تبدو صادمة ومحزنة ومأساوية.

لقد حرم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، أطفال فلسطين من العيش بكرامة وسلام، وانتهك ما كفلته لهم الأديان والشرائع والمواثيق والاتفاقيات الدولية، من حقوق أساسية وإنسانية، كالحق في الحياة واللعب، والتعليم والمشاركة في أنشطة ثقافية وإبداعية، فاعتدى على طفولتهم إما بالقتل أو التهجير، أو الاعتقال والتعذيب، أو حرمانهم من ذويهم، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على إحدى المظاهر القاسية التي تعيشها نسبة كبيرة من الأطفال، والتي نتجت عن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للاحتلال، ظاهرة أشبه بالموت البطيء والتعذيب المستمر للطفولة ألا وهي عمالة الأطفال.

الطفل في أي بلد في العالم هو طفل، بصرف النظر عن جنسيته أو لونه، وهو من المفروض ان يكون محط رعاية واهتمام، وحتى الدولة المستقلة التي لا توفر فرص العيش والرفاه للاطفال، هي قاصرة ومقصره ومدانه، فكيف بأطفال يقهرون وينكل بهم بقوة الاحتلال الطفل الفلسطيني كما هو الطفل الفرنسي والامريكي او الروسي او اطفال أمريكا اللاتينية من حقه أن يلهو ويتعلم ويرعى بعناية صحية، فهو خلق ووجد على هذه الأرض ليعيش ويستمر، لا لكي يسجن ويضرب وينكل به.

الطفل الفلسطيني الذي لا تتوفر له ظروف العيش الكريم ويعتدي على طفولته قهراً وقتلاً وحصاراً توسع له الطريق وتجهز له القوانين، حتى يتم اعتقاله بسهولة ودون ازعاج، فيما الاطفال في أوروبا والولايات المتحدة واسرائيل ذاتها، يحظون بكل وسائل الترفيه و الحماية الجسدية والنفسية، أما أطفالنا فمن أجل أن يصلوا إلى مدارسهم عليهم السير تحت زخات الرصاص واجتياز الحواجز وتسلق الجدران، ويعيدون الكرة بالطريقة نفسها حين العودة، ففي فلسطين لا ملاعب ولا حدائق للاطفال، حيث تتفتح عينا الطفل على معاناة، إما بسبب الفقر الشديد او غياب الوالد شهيداً أو اسيراً، ثم تتفاقم المعاناة سنة بعد أخرى، فتجلد الطفولة يومياً وتقمع بسياط من احتلال وتجوع بإجراءات بمرارة الاحتلال، فيما أطفال باعمارهم يتنقلون بين حدائق الحيوان ومسابح وحدائق وملاهي أعدت وجهزت للترفيه والتسلية.

حتى الاطفال الجرحى ويتركونهم ينزفون حتى الموت دون علاج ، ويضعونهم على اسرة المستشفيات مكبلين الأيدي والأرجل ، في تلك الاساليب تظهر مدى كره الكيان الصهيوني لأبناء الشعب الفلسطيني . فواقع اطفال فلسطين يؤمه الألم والشقاء نتيجة انتهاك الاحتلال الاسرائيلي كل الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بحقوق الأطفال فهناك فرق بين ما هو مضمون ومكفول من حقوق وحريات أساسية للأطفال وبين الانتهاك الصارخ بحق الطفولة الفلسطينية .

كم شاهد العالم من قتل متعمد بحق اطفال فلسطين لم تحرك الا القليل من المؤسسات الدولية التي التفتت إلى الحجم الهائل من انتهاكات حقوق الإنسان لكن خطابها الدائم كان خجولا ومجاملا بالاغلب للحكومة الإسرائيلية وفي الوقت الذي صدرت أصوات شجاعة من بعض الدول الصديقة واللجان والمجالس الهامة وخاصة مجلس حقوق الإنسان التي أكدت أن الاحتلال هو المسبب الرئيس والمنتهك الرئيس لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة ، تتراجع هذه الاصوات امام وسائل الضغط التي تمارسها إسرائيل بحق الكثير من الشخصيات المؤثرة في العالم وغيرها لتغيير مواقفها .

قيام الاحتلال الاسرائيلي بتلك الأساليب القمعية يخالف القانون الدولي حسب اتفاقية الطفل المادة (16) والتي تنص "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته أو أسرته أو منزله ولا أي مساس غير قانوني بشرفه او سمعته " تلك الظروف تترجم عنصرية إسرائيل وايدولوجيات التي تدعم التمييز العرقي .

لا أحلام بن غوريون أحد مؤسسي الحركة الصهيونية تحققت، بأن أطفال فلسطين ينسون وطنهم وأرضهم عندما يموت كبارهم، ولا حلم "غولدا مائير" رئيس وزراء الاحتلال الأسبق تحقق، التي كانت تقلق مع ولادة كل طفل فلسطيني، ولا أحلام المتطرفين الآخرين من قادة دولة الاحتلال من حاخامات وقادة سياسيين، والذين وصفوا أطفال شعبنا بالعقارب ودعوا الى إزالة أرحام الأمهات الفلسطينيات...هم اطفال "الأر بي جي" في معارك الجنوب اللبناني، و أطفال الحجارة في الإنتفاضة الشعبية الأولى إنتفاضة الحجر /كانون أول 1987 الذين تصدوا برصاص جنود الاحتلال بصدورهم العارية ...محمد الدرة وفارس عودة وغيرهم العشرات من الأطفال ...واليوم في ظل محاولة الإحتلال لطرد وتهجير واقتلاع عرب النقب من أرضهم.. والسيطرة عليها، ضمن مشروع تهويدي استيطاني بإمتياز، يشكل الوجه الآخر لمشروع "برافر" التهويدي في حزيران 2013،والذي أفشلت جماهير شعبنا في الداخل الفلسطيني في كانون أول/2013، ما يعرف بمشروع " تحريش" الصحراء، حيث دعا بن غوريون إلى زراعة وتحرش عشرات الآلاف الدونمات في النقب قائلاً " إذا لم نصمد في صحراء النقب فتسقط تل أبيب" ،اما زئيف جابوتنسكي الأب الروحي للحركة الصهيونية وزعيم التيار الإصلاحي فيها، فقد دعا الى إقامة جدار حديدي يمنع تمدد وزيادة أعداد العرب في النقب وسيطرتهم على الأرض هناك...هم عاشوا اوهامهم، بأن ثلاثة وسبعين عاماً من سياسات التهويد والأسرلة، وبما يشمل محاولات دمج و"تذويب" أبناء شعبنا في المجتمع الإسرائيلي عبر "كي" و صهر" و "تطويع" و" تجريف" وعيهم، كفيلة بأن يفكك بنيتهم الوطنية والمجتمعية ويقضي على كل آمالهم وأحلامهم، باستمرار وجودهم كشعب له حقوق وطنية وسياسية، وهم لم يروا في شعبنا سوى طوائف وتجمعات سكانية.

جرائم اسرائيل بحق اطفال فلسطين، لا تعد ولا تحصى، وترد عبارات صريحة وواضحة على ألسنة قادتهم السياسيين والدينيين تحض على استهدافهم قبل أن يكبروا ويصبحوا مخربين، ووصل الأمر بوزيرة العدل الجديدة ايليت شاكيد، الحض على استهداف أمهاتهم قبل ان تحمل أرحامهن بهم. فكيف انحدرت الامم المتحدة الى هذا المستوى من الصفاقة الأخلاقية باستثناء اسرائيل من الإدراج على قائمة العار السوداء في معاملة الأطفال.

إن القضاء على هذه الظاهرة، ليس مطلبا إنسانيا فقط، وإنما هو مطلب وطني في الدرجة الأولى، للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومستقبله، مع أهمية تحليل إشكاليات تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في فلسطين ومعالجتها، وتفعيل دور لجان التفتيش العمالي، ودور النقابات العمالية لمنع تشغيل الأطفال في سوق العمل الفلسطينية والإسرائيلية، وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال، وتتبع ظروف حياتهم وتوفير الرعاية والتأمينات والحماية الإجتماعية لهم، والتعامل معهم أنهم خط أحمر غير مسموح التعدي عليه. وهذا يستوجب وضع التشريعات والقوانين التي تعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل.

وواصلت دولة الاحتلال جرائمها ضد أطفال فلسطين فحرقت بصواريخها الفصول الدراسية بمدرسة الفاخورة، وقتلت فيها عشرات الأطفال والتلاميذ، ومن قبل زرعت قذائفها أجساد عشرات الأطفال في أرض فلسطين، بعد أن مزقت أجسادهم وبعثرت أشلاءهم، وهي التي تترك لهم كل يومٍ ألعاباً مشبوهة، تبقى فيها بقايا عبواتٍ ناسفة، تمويهها ليلعب بها أطفال فلسطين، وهم يعلمون أن الأطفال لن يميزها عن غيرها من الألعاب، ولن يدركوا أنها قنبلة وحشوةٌ متفجرة، وأنها لا محالة ستقتلهم، أو أنها تبتر أطرافهم، وستقطع أيديهم، وتمزق أحشائهم.

هل نسي الإسرائيليون أنهم قتلوا محمد الدرة ومئاتٍ آخرين وهم في أحضان أمهاتهم، أو على أكتاف آبائهم، هل نسوا كيف أن جيشهم الذي يدعون أنه أكثر جيوش العالم أخلاقاً، وأنه يلتزم قيم الحروب وأخلاق المقاتلين النبيلة، أنه الجيش الذي يلاحق الأطفال الفلسطينيين ويقتلهم، وأنه الجيش الذي كسر أطرافهم وأدمى أجسادهم، هل نسوا الصور العديدة التي وزعتها مختلف وسائل الإعلام وهم يلاحقون بجيشهم المدجج بالسلاح الأطفال الصغار، وهم يتكاثرون عليهم بأجسادهم وعصيهم، يركلونه ويضربونهم ولا يشعرون بأدنى وخزٍ للضمير وهم يسمعون صراخهم، أو يرون الدماء تسيل غزيرة من أجسادهم.

هل نسي الإسرائيليون الطفلة الرضيع إيمان حجو، وكيف أن رصاصهم قد مزق جسدها، وأسكن روحها وهي التي لم يمضِ عليها في الحياة سوى أيام، فهل كانت الطفلة إيمان حجو مجرمة، أم أنها سليلة شعبٍ إرهابي، وأنها تنتمي إلى أمةٍ مقاتلة، ومجتمعٍ مقاوم، أم أنها مرشحة لأن تكون أماً فلسطينية، ستنجب رجالاً فلسطينيين، مقاتلين أشداء، ومقاومين أقوياء، تربيهم على حب الوطن والثبات على الحق، وتزرع فيهم معاني التضحية والمقاومة والشهامة والنبل.

هل نسي الإسرائيليون الأطفال الفلسطينيين الذين يقتلون كل يوم برصاص الجيش الإسرائيلي على أبواب مدارسهم أو على مقاعدهم الدراسية، أو أولئك الذين يموتون بفعل القصف والغارات الجوية، التي تستهدف بيوتهم وأماكن تجمعهم، أم نسي الإسرائيليون غلاة مستوطنيهم وهم يدهسون الأطفال الفلسطينيين عجلات سياراتهم، وهل يقوى إنسانٌ على نسيان صورة مستوطن إسرائيلي وهو يروح ويجيء عدة مرات على جسد طفلٍ فلسطيني وقد مزقته عجلات السيارة ليضمن موته، أم أن الإسرائيليين قد نسوا موشيه ليفنغر الذي أخرج مسدسه وأطلق منه على طفلٍ فلسطيني أعزلٍ ضعيف رصاصاتٍ قاتلة، ثم قامت المحكمة الإسرائيلية بتفهم دوافع قتله، والأسباب التي دفعته لإطلاق النار عليه، فخففت الحكم الصادر بحقه، وكأن الذي قتل ليس إنساناً أو كائناً يستحق الحياة، وله على البشرية حق الحياة الكريمة.



وختاما نقول المستقبل مشرق بابتسامة طفل غزي وضفي وفلسطيني والأحلام تتحقق بإذنه تعالى، لأن الطفولة الفلسطينية عايشت الحصار فتعلمت الصبر، عايشت القصف فتعلمت الالتصاق بالأرض، عايشت التدمير والتجريف وتعلمت عدم التفريط والتمسك بالأرض والعرض والثوابت, نحو تحرير الأرض وصولاً لرفع العلم الفلسطيني فوق مآذن قدسنا الحبيبة