الاحتلال يجدد إبعاد الشيخ عبد الرحمن بكيرات عن الأقصى 4 أشهر

وطن: سلمت مخابرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مدير مركز زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ عبد الرحمن بكيرات قرارا يقضي بتجديد إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.

وكانت مخابرات الاحتلال سلمت الشيخ بكيرات قرارًا بإبعاده عن المسجد الأقصى قبل أسبوع، وطلبت منه العودة بعد انتهاء المدة لتجديد قرار الابعاد.

وأوضح بكيرات أن المخابرات وجهت ضده تهمة إثارة المشاكل وتشكيله خطرا على "أمن الاحتلال"، خلال التحقيق معه.

ويأتي هذا الإبعاد عن المسجد الأقصى للمرة الرابعة بحق الشيخ عبد الرحمن بكيرات، إذ أبعد سابقا لمدة تراوحت بين شهرين و6 أشهر.