نتنياهو يشارك في مسيرة للمستوطنين في محيط الأقصى والاحتلال يُعلن الاستنفار

وطن: أعلنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" الاستنفار بالقدس المحتلة مساء غد الاربعاء، بسبب نية بنيامين نتنياهو، المشاركة في مسيرة لليمينيين المتطرفين الساعة السابعة مساءً، في محيط المسجد الاقصى والبلدة القديمة.

ومن المقرر ان يشارك رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو في مسيرة لليمينيين المتطرفين الساعة السابعة مساءً.

وكان وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد اقتحم منطقة باب العامود في القدس المحتلة ، بحجة تفقد جنود في تلك المنطقة .