بصمت وبعيداً عن الأضواء... التهويد يتسارع في كل أحياء القدس المحتلة ويبتلعها

وطن- يبدو أن الأيام التي كان النقاش فيها على البناء الاستيطاني في مدينة القدس يستهل نشرات الاخبار ويهز العلاقات بين "إسرائيل" والادارة الامريكية قد انتهت، رغم ان التغيير في القدس يتواصل، والمزيد من الأحياء اليهودية يتم بناؤها أو يتم التخطيط لبنائها خلف الجدار، جبل أبو غنيم وجفعات همتوس وعطروت ورمات شلومو وغيرها، وذلك الى جانب مواصلة الجمعيات الاستيطانية جهودها لتهويد سلوان والشيخ جراح وجبل المكبر ورأس العامود، فضلا عن ان الفلسطينيين في هذه الاحياء وبأحياء اخرى يواجهون سياسة تخطيط غير محتملة.

وتقول "مثلما في كل يوم في السنوات العشر الاخيرة استيقظ المقدسيون على واقع يحوم فيه خطر الهدم أو الطرد فوق رؤوسهم، وهو يهدد حياتهم ويدفع المدينة الى اليأس والعنف. اقامة الاحياء اليهودية وجهود تهويد الاحياء العربية تحول كل مستقبل تسوية سياسية الى أمر غير ممكن".

وتضيف: للوهلة الاولى يبدو ان مشروع البناء في عطروت "لا يهدد أحدا"، فالمشروع الذي يشمل 9 آلاف وحدة سكنية سيحتل مكان المطار المهمل في شمال القدس، ولن يتم اخلاء أي مواطن مقدسي من بيته، ولكن الحديث يدور عن الحي اليهودي الاكبر الذي سيبنى وراء الخط الاخضر في القدس منذ التسعينيات. اضافة الى ذلك، فهذا الحي الذي سيخصص للجمهور الاصولي وسيقام في قلب الفضاء الفلسطيني بشمال المدينة، بين كفر عقب وقلندية وبيت حنينا. واقامته ليست فقط ستحرم الفلسطينيين من الحلم باعادة تشغيل المطار مجددا تحت علم فلسطين، بل "سيحول كل مهمة تقسيم القدس الى أمر غير ممكن."

حي بيت صفافا يعرف كل من يعيش فيه ومن يزوره بأنه يعاني من نقص كبير في الاراضي للبناء والتوسع تعمل البلدية الاسرائيلية في القدس لاقامة حي باسم "جفعات هشكيد" للسكان اليهود، في منطقة مفتوحة مساحتها 38 دونما فوق ناحل رفائيم وبارك همسيلا، بين حي الظهرة في بيت صفافا وشارع دافيد بنفنستي. حسب الخطة ستبنى في المكان 473 وحدة سكنية، ومدرسة اساسية وكنيسا ورياض اطفال.

وتقول الصحيفة: اذا كانت جفعات هشكيد تغلق بيت صفافا من الشمال، فان الامكانية الكامنة لتوسعها نحو الجنوب يتم اغلاقها على يد حي مستقبلي آخر وهو جفعات همتوس، فمنذ سنوات كثيرة واسرائيل تدفع قدما باقامة حي كبير على التلة، التي في التسعينيات كان يوجد عليها كرفانات لمهاجرين جدد.

مؤخرا بدأت اعمال بنى تحتية وحفريات لانقاذ الآثار في المكان، قبل بناء المرحلة الاولى من الحي التي تشمل 1275 وحدة سكنية.

في حي الشيخ جراح، حتى الآن تم اخلاء عائلة واحدة من الحي، والمستوطنون دخلوا الى بيت آخر بعد موت "المستأجرين"، ولكن سيف الاخلاء مسلط على نحو 15 عائلة اخرى، منها عائلة سالم التي تعيش في المكان منذ العام 1950.

وفي شرق الشيخ جراح توجد منطقة تسمى كرم الجاعوني، الذي فيه وضع مشابه ولا يقل تعقيدا عن ذلك. الآن يوجد نحو 30 عائلة تتكون من 200 شخص يمكن أن يتم اخلاءها من بيوتها في السنوات القريبة القادمة.

اما في سلوان فان ثلاث مناطق مختلفة متجاورة مستهدفة بالتهويد في القرية، الأولى هي "وادي يتسول"، هناك تعمل البلدية الاسرائيلية على هدم بيوت 100 عائلة. السبب هو أن المخطط الهيكلي الاخير للحي الذي تمت المصادقة عليه في 1977 يخصص المكان كمنطقة عامة مفتوحة. التطور الاخير في هذه القضية حتى الآن كان في تشرين الثاني الماضي، في حينه رفضت المحكمة اللوائية في القدس التماسا قدمته 58 عائلة ضد هدم بيوتها.

ايضا بيوت حي البستان في سلوان مستهدفة من قبل سلطات الاحتلال. في هذه الحالة لغرض اقامة متنزه أثري – سياحي باسم "حديقة الملك"، كجزء من حديقة "مدينة داود"، الذي تديره جمعية العاد اليمينية. الآن مئة عائلة تعيش في الحي الذي في معظمه مهدد بالهدم.

الحي الثالث المهدد بالخطر في سلوان هو حي بطن الهوى، الذي يوجد في مركز القرية وفيه تعيش عشرات العائلات، وذلك بدعوى ان هذا الحي أقيم على ارض كانت بملكية وقف يهودي في نهاية القرن التاسع عشر لاسكان مهاجرين يهود من اليمن.

عام 2001 وافقت المحكمة المركزية الاسرئيلية على طلب اعضاء عطيرت كوهنيم بأن يصبحوا امناء على الوقف. بعد سنة حرر القيم العام الارض ونقلها للامناء الجدد وبهذا وضع سبعين عائلة فلسطينية امام خطر الطرد من منازلها. العام الماضي وافقت محكمة الصلح في القدس على التماس عطيرت كوهنيم ضد العائلات وأمرت باخلائها.

وتشير الصحيفة العبرية الى دخول اعضاء "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية المتطرفة قبل نحو أسبوعين الى مبنى فندق البتراء، مشيرة الى انهم احتلوا فقط قسما من الفندق كجزء من مساع قانونية لاحتلال كل الفندق، هذا اضافة الى محاولة وضع اليد ايضا على فندق "امبريال" المجاور.

وقالت: يصعب المبالغة بدرجة اهمية الحدث في نظر رؤساء الكنائس في القدس فمن ناحيتهم فان الحديث يدور عن كارثة حقيقية ستؤدي الى تغيير طابع الحي المسيحي في البلدة القديمة من القدس، والتهديد كبير من ناحيتهم، الى درجة أن جميع رؤساء الكنائس في المدينة توحدوا للقيام بعدة مبادرات احتجاج ضد السلطات الإسرائيلية.

وبخصوص ما يتعرض له جبل المكبر في القدس من مشاريع تهويد قالت الصحيفة "ليس الوقف وليس السكان اليهود الذين هربوا، وحتى ليس متنزها جديدا هي التي تهدد سكان جبل المكبر. في هذه الحالة عشرات البيوت يتهددها خطر الهدم بسبب شارع. أي رغبة البلدية في توسيع أحد الشوارع القائمة، وهو الشارع الامريكي الذي يربط جبل المكبر والشيخ سعد".

اما سكان العيساوية فان معظم السكان يشعرون بان فرصهم بالحصول على ترخيص لمنازل ضعيفة رغم ان بلدية الاحتلال صادقت على خطة هيكلية جديدة للحي الذي معظم البيوت فيه بنيت بدون تراخيص.

وبشأن الاستيطان في قرية الولجة التي (توجد رسميا خارج حدود بلدية القدس، وجزء منها مساحته 80 دونما يعيش فيه نحو ألف شخص، تم ضمه للمدينة)، فقد هدم الاحتلال في السنوات الاخيرة 30 بيتا في القرية، وهناك 50 بيتا آخر صدرت بحقها اوامر هدم معلقة.

وتشير الصحيفة الى ان "قرية الولجة هي حالة متطرفة للاضطهاد التخطيطي في القدس. رغم أن نصف القرية تم ضمه للقدس في 1967" إلا أن دولة الاحتلال "لم تكلف نفسها في أي يوم عناء وضع خطة هيكلية للحي، لذلك لا توجد أي امكانية للبناء فيها بصورة قانونية، ولكن في محيطها بالضبط لا توجد مثل هذه المشكلة، فعلى التلال المجاورة اقيمت على مر السنين مستوطنات غيلو وهار غيلو وغيرها، وعندما بنيت هذه المستوطنات فان سكان الولجة تم تقييدهم، وتم احاطة القرية بجدار الفصل، والاراضي الزراعية والسلاسل الحجرية الفاخرة فيها اعلن عنها كحديقة وطنية، ومشهد ثقافي من الجدير حمايته."

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن بلدية الاحتلال فان سلطات الاحتلال منحت في الثلاث سنوات الخيرة 424 رخصة بناء في القدس المحتلة.

