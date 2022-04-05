ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل السلاح في "اسرائيل"

وطن: ارتفع عدد طلبات التصاريح لحمل السلاح التي قدمت من قبل "الإسرائيليين" إلى وزارتي الداخلية والأمن، عقب العمليات المسلحة التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للصحيفة، فإن هناك زيادة ملحوظة وكبيرة في عدد الطلبات المقدمة للوزارات المعنية، وذلك من أجل الحصول على رخصة لحيازة السلاح.

ووصف مسؤول كبير في الوزارة، تلك الزيادة الاستثنائية في أعداد الطلبات بأنها "غير مسبوقة وتاريخية".

وبحسب مزاعم المسؤول في وزارة داخلية الاحتلال، فإن من بين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على رخصة لحمل السلاح مواطنون عرب، وكذلك يهود من الحريديين.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن 149 ألف مدني لديهم رخصة لحيازة أسلحة، بينما بلغ عدد الطلبات الجديدة للحصول على رخصة سلاح بعد العمليات الأخيرة 6652 طلبا، علما أنه يوم الأحد الماضي لوحده بلغت الطلبات 1779 طلبا.

تأتي هذه المعطيات الجديدة، في حين أن عدد طلبات الحصول على رخص لحمل الأسلحة في أيار/مايو من العام الماضي، خلال العملية العسكرية الأخيرة على غزة بلغ 6525 طلبا.

في غضون ذلك، قامت شرطة الاحتلال، أمس الإثنين، بتحديث دعوة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت بحمل السلاح.

وإلى جانب ذلك، قامت الشرطة بحملة لتجنيد المدنيين للخدمة والتطوع في صفوفها، وذلك ضمن ما يسمى الحرس المدني، وذلك تحت عنوان "حراسة المنزل".

وتظهر البيانات أن 23787 شخص يخدمون كتطوعين، علما أنه منذ بداية العام الجاري تم تجنيد 734 متطوعا جديدا.