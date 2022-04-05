الاحتلال يجدد إغلاق 28 مؤسسة وجمعية فلسطينية في القدس



وطن- جددت سلطات الاحتلال إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، في مقدمتها بيت الشرق ونادي الأسير.

وأعلنت سلطات الاحتلال، أنها ستواصل سياسة تمديد إغلاق هذه المؤسسات بحجة أنها لن تسمح باختراق "السيادة الإسرائيلية على القدس الموحدة"، على حد زعمها.

جدير بالذكر ان سلطات الاحتلال اغلقت بيت الشرق قبل نحو 20 عاما (عام 2001) كما واغلقت في فترات لاحقة العديد من المؤسسات وما تزال تغلقها حتى اليوم.

وجاء اعلان تجديد المؤسسات المغلقة منذ سنوات خلال إحاطة شاركت بها أجهزة أمن الاحتلال وعدد من وزاراته الى جانب بلدية الاحتلال بالقدس.

وحذرت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية من حساسية الوضع القائم وخاصة في القدس، وقالت إنها وبالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية والبلدية، تعمل في القدس الشرقية لعدم الانجرار لمواجهات تشعل الحرب على غرار ما جرى العام الماضي، وانها ولهذا الهدف نشرت الآلاف من عناصرها بالمدينة المحتلة لردع أي تصعيد.

ورفضت وزارة أمن الاحتلال الكشف عن ميزانيتها للقدس المحتلة، وطبيعة عمل ما حشدته من قوات حولت المدينة المقدسة لثكنة عسكرية.