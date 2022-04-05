اطلاق النار على مستوطنتين في بيت لحم وطولكرم

وطن: تعرضت مستوطنات ومواقع عسكرية لجيش الاحتلال الى اطلاق نار الليلة الماضية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر عبرية ان مستوطنة "افرات" في مدينة بيت لحم تعرضت ليلة امس الى عدة هجمات، أطلق خلالها مقاومون النار تجاه المستوطنة أكثر من مرة، دون ان يبلغ عن اصابات.

وحسب المصادر فقد تعرضت المستوطنة لإطلاق نار ثلاث مرات في اوقات قريبة، ما سبب حالة هلع وخوف لدى المستوطنين الذين لم يخرجوا من منازلهم.

وفي طولكرم، ذكرت مصادر عبرية ان مقـاوما نزل من سيارة كان يستقلها وأطلق النار تجاه مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب شرق طولكرم، وانسحب من المكان.

وعقب عملية إطلاق النار، شن جيش الاحتلال عمليات بحث عن المنفذ الذي أطلق النار تجاه مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب شرق طولكرم، وتم الطلب من المستوطنين بالبقاء بالمنازل.