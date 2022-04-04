اتحاد المعلمين يعلن تعليق الدوام جزئيا احتجاجا على عدم صرف الرواتب كاملة وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم

وطن: أعلن اتحاد المعلمين، مساء اليوم الاثنين، تعليق الدوام جزئيا ايام الثلاثاء والاربعاء، والخميس كخطوات احتجاجية على عدم صرف الرواتب كاملة وعدم استجابة الحكومة لمطالب تخص المعلمين كان الاتحاد قد اتفق مع الحكومة على تنفيذها.

وقال رئيس اتحاد المعلمين الفلسطينين سائد زريقات لوطن، ان الاتحاد كان يريد ان يعلن مطالبه في وقت سابق لكن الحكومة وعدت الاتحاد بصرف راتب كامل ثم بعد ذلك يتم البحث في مطالب الاتحاد موضحا " ان الحكومة لم تلتزم بأي شيء اتجاه صرف الرواتب والمتستحقات المتأخرة".

ولفت الى أن "الحكومة تتفرد في القرارات دون مشاركة النقابات والاتحادات ووضعها في مجريات الامور بالاضافة الى انها لا تنظر الى غلاء المعيشة وتأكل راتب المعلم الذي اصبح للاسف لا يكفيه، الامر الذي يتطلب رفع طبيعة العمل له وتحويل العلاوات الاشرافية لطبيعة العمل"، داعيا الحكومة لتحقيقها في اسرع وقت ممكن.

وهذا وقد اجتمعت قيادة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هذه الليلة وتدراست كافة الظروف التي يعيشها المعلمون واقرت برنامج مطلبيي صدر عبر بيان تطالب فيه الحكومة في رفع طبيعة العمل من ٥٠% الى ٨٠%و تحويل العلاوات الاشرافية الى طبيعة عمل (رئيس شعبة؛رئيس قسم؛نائب مدير)وصرف علاوة غلاء المعيشة المتبقية منذ عام ٢٠١٣وحل جميع الملفات العالقة( ملفات ٢٠١٩؛عقود ٢٠١٦،مستحقات النشاط الحر ،مستحقات المناهج؛مستحقات الثانوية العامة، ملفات غزة بالكامل وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص علاوة المخاطرة للقدس).

وطالبت ان يكون الراتب كاملا كحق طبيعي للمعلمين وعدم ارتهانه بالازمات المالية، بالاضافة الى انها اعلنت عن برنامج فعاليات يدعو المعلمين الى تعليق الدوام في جميع المدارس بعد الحصة الثالثة ايام الثلاثاء والاربعاء هذا الاسبوع مع المغادرة. وتعليق الدوام يوم الخميس بعد الحصة الثانية مع المغادرة وعلى ان يشمل تعليق الدوام الوزارة والمديريات ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بعد الساعه ١١ مع المغادرة.