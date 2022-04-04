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تجدد المواجهات لليوم الثالث

محدث| الاحتلال يعتقل 3 شبان من منطقة باب العمود

04.04.2022 10:32 PM
محدث| الاحتلال يعتقل 3 شبان من منطقة باب العمود

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، 3 شبان من منطقة باب العمود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال لاحقت الشبان في محيط باب العامود باتجاه شارع السلطان سليمان، واستخدمت الهروات والقنابل اليدوية، واعتقلت 3 شبان لم تعرف هويتهم حتى إعداد الخبر.

وأشارت إلى أن منطقة باب العمود تشهد توترا منذ الأول من رمضان، حيث تعتقل قوات الاحتلال الشبان الذين يتواجدون فيها بحجج وذرائع واهية.

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