محدث| الاحتلال يعتقل 3 شبان من منطقة باب العمود

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، 3 شبان من منطقة باب العمود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال لاحقت الشبان في محيط باب العامود باتجاه شارع السلطان سليمان، واستخدمت الهروات والقنابل اليدوية، واعتقلت 3 شبان لم تعرف هويتهم حتى إعداد الخبر.

وأشارت إلى أن منطقة باب العمود تشهد توترا منذ الأول من رمضان، حيث تعتقل قوات الاحتلال الشبان الذين يتواجدون فيها بحجج وذرائع واهية.