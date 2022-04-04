تدهور جديد على الوضع الصحي للمعتقل عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

وطن: أكّد نادي الأسير، أنّ تدهورًا جديداً على الوضع الصحي للمعتقل الإداريّ المريض بالسرطان عبد الباسط معطان (48 عامًا) من بلدة برقة/ رام الله.

وأوضح نادي الأسير أنّ إدارة السجن تماطل بشكلٍ متعمد في توفير العلاج اللازم له، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعه الصحيّ مؤخرًا بشكل ملحوظ.، لافتاً إلى أن التخوفات على حياته كبيرة، خاصّة أنه بدأ يُعاني مؤخرًا من مشاكل في التنفس وأوجاع في جميع أنحاء جسده.

يُشار إلى أنّ معطان معتقل منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، خضع لعدة عمليات جراحية قبل اعتقاله، جرى خلالها استئصال جزء من القولون، وتبين لاحقًا أن الخلايا السرطانية لم تنتهي، وهناك احتمالية بانتشار المرض.

وحمّل نادي الأسير مجددًا سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير وحياة المعتقل معطان، وكافة الأسرى المرضى، خاصّة مع التصاعد الراهن في أعداد الحالات المرضية بين صفوف الأسرى، وتسجيل عدد من الحالات المصابة بأورام.

يذكر أن عبد الباسط معتقل سابق أمضى نحو 9 سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتهم رهن الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.