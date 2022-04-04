الاحتلال يعتقل شابين من مخيم نور شمس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، شابين اثنين من مخيّم نور شمس، شرق طولكرم.

وأوقف قوّات الاحتلال المتمركزين على حاجز عنّاب شرق طولكرم المركبة التي يستقلّها الشّابين، عاصم حفظي أبو لبدة (22 عامًا) ثم اعتقلوه واحتجزوا والدته بعد عودتهما من مستشفى في نابلس، كما واعتقلوا الشاب حمودة أبو زنط الذي كان برفقتهما.

يذكر أن عاصم أبو لبدة هو شقيق الشهيد سيف أبو لبدة الذي اغتالته قوة خاصة تابعة للاحتلال قرب بلدة عرابة في جنين، مع شابين آخرين، فجر السبت الماضي.

المصدر: وفا.