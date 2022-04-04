مجلس الوزراء يصادق على تفريغ 1500 عنصر أمن

وطن: صادق مجلس الوزراء في جلستة رقم (155)، المنعقدة اليوم الاثنين، على تفريغ 1500 عنصر أمن في كافة الأجهزة الأمنية، إلى جانب اعتماد عدد من مشاريع البنية التحتية في كافة المحافظات في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء.

كما وصادق المجلس أيضًا على اعتماد سياسات الربط الكهربائي للمشتركين وفق معايير فنية ومسؤوليات متبادلة بين شركات الكهرباء والمواطنين وبما يشمل عوامل السلامة والأمان، وعلى البنود المرجعية لإستراتيجية الشراء الإلكتروني، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة الجوانب القانونية للعملة المشفرة "العملة الرقمية".

كذلك صادق المجلس على معايير إصدار الطوابع البريدية وطوابع الإيرادات وصندوق النفقة، واعتماد توصيات مجلس إدارة هيئة التدريب المهني والتقني لتفعيل عمال الهيئة ورفدها بالموارد البشرية واللوجستية، والاعتماد النهائي لعدد من الأنظمة الخاصة لتنظيم قوى الأمن، وإحالة عدد من التشريعات للوزراء لدراستها، والموافقة على عدد من أذونات الشراء.