ثلاثي ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال

وطن: أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني قائمة فريقه لمباراة مضيفه تشيلسي المقررة بعد غد الأربعاء ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي، غياب الثلاثي إيدين هازارد وإيسكو ولوكا يوفيتش.

وضمت قائمة ريال مدريد 23 لاعبا:

- في حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفويدياس.

- في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو وميندي.

- في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس وكامافينغا.

- في خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، غاريث بيل، فينيسيوس، رودريغو وماريانو دياز.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في الـ12 من أبريل الجاري على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي.