أوكرانيا: مدينة ماريوبول دُمرت بنسبة 90%

وطن: أعلن رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا فاديم بويتشينكو أن المدينة "دمرت بنسبة 90%" فيما "40% من بنيتها التحتية غير قابلة للإصلاح".

وقال بويتشينكو في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "الخبر المحزن هو أن 90% من البنية التحتية للمدينة دُمرت، و40% منها غير قابلة للإصلاح"، مضيفاً أن "نحو 130 ألف نسمة" لا يزالون محاصرين في المدينة.

في سياق متصل، أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين عن فتح ممر إنساني لعبور المركبات الخاصة التي تجلي المدنيين من ماريوبول إلى زاباروجيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك: "غادرت 15 حافلة بالفعل من زاباروجيا متوجهةً إلى ماريوبول لإجلاء شعبنا."

وأضافت أن عمليات الإجلاء مستمرة رغم "اعتداءات القوات الروسية" التي اتهمتها إيرينا بخرق وقف إطلاق النار والهجوم على القوافل الإنسانية.

وتقول أوكرانيا إنها أجلت آلاف المدنيين في الأيام القليلة الماضية من مدينة ماريوبول الساحلية التي تعرضت للدمار جراء الحصار والقصف على مدار شهر.