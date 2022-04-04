ماذا يجب أن تتناول على الإفطار والسحور في رمضان

وطن: صيام شهر رمضان له تأثير إيجابي ويحسن من الصحة العامة للإنسان إذا تم بطريقة صحيحة. نصائح لخبراء تغذية في محتوى وجبات الفطور والسحور في رمضان، وكيفية تعويض الفيتامينات الضرورية التي قد يفقدها الانسان بسبب الصيام.

وجبة الإفطار

وأوضحت أنها يمكن أن تتضمن طبق شوربة لسان عصفور (3 إلى 4 ملاعق كبيرة)، وبعد ذلك تناول 9 ملاعق من طبق الأرز، إلى جانب طبق سلطة خضراء.

وأضافت أنه يمكن تناول ربع دجاجة، أو قطعة من اللحم متوسطة الحجم، أو طبق فاصوليا متوسط الحجم مع هذه الوجبة.

بين الإفطار والسحور

وبعد 3 ساعات من وجبة الإفطار، أشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يمكن تناول قطعة صغيرة من الحلويات مثل الكنافة، أو البسبوسة، أو القطايف، أو استبدالها بالفاكهة، أو بعض الفول السوداني، أو حمص الشام، أو الفول النابت.

أما عن الفترة الزمنية بين الإفطار والسحور، فتوصي وزارة الصحة والسكان بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه، كما تشير إلى أهمية تناول العصائر الطبيعية أو الفاكهة الطازجة أو المجففة، مشدّدة على ضرورة تجنب شرب المشروبات الغازية والجاهزة المحلاة.

وجبة السحور

وعن وجبة السحور، تُوضح وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تناول قطعة من الجبن بزيت الزيتون أو بيضة مسلوقة، بالإضافة إلى رغيف خبز صغير مع كوب زبادي أو لبن، وتُنصح بتناول بين 3 و4 معالق كبيرة من الفول، مع سلطة خضراء، ويمكن تناول بعد ذلك الفاكهة.

المصدر: وكالات