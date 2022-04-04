المالية: غدا صرف الرواتب بنسبة 80%، وبحد أدنى 2000 شيقل، بالإضافة إلى صرف 16% من مستحقات الأشهر الماضية
04.04.2022 02:25 PM
وطن: أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار يوم غد الثلاثاء الموافق 05/04/2022 بنسبة 80% وبحد أدناه 2000 شيكل.
كما وسيتم صرف 16% من رصيد المستحقات المتراكمة عن الاشهر (11-12-1-2).
وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
وتجنباً لتضارب المعلومات تؤكد الوزارة ان البيانات الرسمية والتصريحات وكل ما يتعلق بالرواتب وموعدها يتم نشره فقط على الصفحة الرسمية للوزارة.