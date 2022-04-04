المالية: غدا صرف الرواتب بنسبة 80%، وبحد أدنى 2000 شيقل، بالإضافة إلى صرف 16% من مستحقات الأشهر الماضية

‎وطن: أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار يوم غد الثلاثاء الموافق 05/04/2022 بنسبة 80% وبحد أدناه 2000 شيكل.

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كما وسيتم صرف 16% من رصيد المستحقات المتراكمة عن الاشهر (11-12-1-2).

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وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

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وتجنباً لتضارب المعلومات تؤكد الوزارة ان البيانات الرسمية والتصريحات وكل ما يتعلق بالرواتب وموعدها يتم نشره فقط على الصفحة الرسمية للوزارة.

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