المغرب يسعى لزيادة الرحلات الجوية مع تل أبيب واستقبال 200 الف "إسرائيلي" هذا العام

وطن: قال المكتب الوطني المغربي للسياحة في الفترة الأخيرة، بأنه يسعى لاستقطاب 200 ألف إسرائيلي الى المغرب خلال العام الجاري 2022، عبر زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ومراكش لتصبح 8 رحلات في الأسبوع، على أن يرتفع العدد مع السنوات القليلة المقبلة، وفقا لما نقلته قناة "i24" الإسرائيلية.

وكان وفد من المكتب الوطني المغربي للسياحة، شارك في معرض سوق السياحة الذي أقيم في تل أبيب، يومي 29 و30 مارس/ آذار المنصرم، وعقد لقاءات مع شركة "اركيا" التي تُعتبر ثالث شركة إسرائيلية متخصصة في النقل الجوي بعد "إل عال" و"يسرائير"، بهدف مناقشة إمكانية إطلاق خطوط جوية جديدة بين "إسرائيل" والمغرب.

وبحسب القناة العبرية، فان التقارير السياحية تشير الى أن حوالي 8 ملايين إسرائيلي يسافرون نحو وجهات سياحية عالمية الدولية، ويراهن المغرب على استقطاب أكبر عدد منهم مع وجود حوالي مليون إسرائيلي من أصول مغربية.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)