كرة الإضراب تتدحرج في مدارس الخليل

وطن: شهدت عدة مدارس في وسط مدينة الخليل اليوم الاثنين، اضرابا عن العمل منذ صباح اليوم، بعد رفض المعلمين في تلك المدارس الدخول الى الغرف المدرسية وإعطاء الحصص للطلاب.

وتبدو الإضرابات في الخليل ككرة ثلج متدحرجة، فبعد ان بدأ يوم أمس الأحد الاضراب بشكل جزئي بعد الحصة الثالثة في عدة مدارس، توسع الاضراب اليوم ليشمل مدارس اخرى، وقد انضم بعضها منذ الصباح، وبعضها الآخر سيلتحق بالإضراب بعد الحصة الثالثة.

وقال أبو عبد الله وهو احد المدرسين العاملين في إحدى مدارس وسط الخليل التي شهدت إضرابا مفتوحا منذ الصباح، ان الاضراب زادت وتيرته في اليوم الثاني ومن المتوقع ان تتسع رقعته مع الايام القليلة القادمة.

ولفت أبو عبد الله لوطن ان نحو 10 مدارس شهدت اضرابا منذ صباح اليوم، على ان تلتحق بها العديد من المدارس بعد الحصة الثالثة، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة للعديد من المطالب.

وحول مطالب المعلمين، قال أبو عبد الله ان المطلب الاول لهم هو المطالبة بصرف غلاء المعيشة للمعلمين وربطه برواتبهم، وهو الإجراء الذي كان يجب ان يطبق منذ 2013 لكن الحكومة تنصلت من ذلك ولم تطبقه.

واكد ابو عبد الله ان الاضراب متدحرج، ومع الايام ستزيد وتيرته، لان الوضع لدى المعلمين اصبح لا يطاق، مشيرا الى ان المعلمين لديهم مطالب أخرى كتوفير راتب تقاعدي محترم للمعلمين يضمن لهم حياة كريمة بعد تقاعدهم، وكذلك زيادة معاشاتهم بنسبة 50 %، خاصة وان المعلمين لم يحصلوا على زيادة منذ سنوات على الرغم من وعود الحكومات المتكررة بتحسين أوضاعهم.

وأصدرت مجموعة من المعلمين اطلقت على نفسها اسم (معلمو الوطن) يوم امس بيانا قالوا فيه بأنهم ينتظرون "منذ ست سنوات زيادة الراتب وربطه بغلاء المعيشة والسماح لنا بتشكيل نقابة تعنى بمصالح ومطالب المعلمين وتعديل قانون التقاعد الظالم بالنسبة لما يقدمه المعلم، وسن قانون يحمي المعلم وغيرها من المطالب، إلا أن أداة الحكومة القاسية على رقاب المعلمين المتمثلة بما يسمى الإتحاد العام للمعلمين والذي يستخدم أدوات رخيصة لإبعاد المعلمين عن مطالبهم الحقيقية برفع مطالب هامشية سقفها ومرجعيتها إملاءات الحكومة".

واضاف البيان "اننا كمعلمين نرفض هذه الأساليب ونطالب أعضاء الاتحاد بالاستقالة الفورية، فهم عبء أمام تحقيق مطالب المعلمين، ولكم بنقابة الأطباء والمهندسين والممرضين عبرة، واننا كمعلمين لدينا مطالب وعلى الحكومة ان تسمع وتلبي مطالبنا وإلا سنضطر إلى القيام بفعاليات احتجاجية لنيل حقوقنا المشروعة".

وتابع "إننا، معلمو الوطن نعلن عن الإضراب عن التدريس غدا الاثنين بعد الحصة الثالثة، والثلاثاء بعد الحصة الثانية مع الاعتصام أمام مكتب التربية والتعليم الساعة العاشرة، والأربعاء بعد الحصة الأولى والخميس من الطابور الصباحي".

ودعا البيان "المعلمين الحريصين على مسيرة التربية والتعليم، الوقوف صفا واحدا لتلبية مطالبنا ولمرة واحدة خير من أن ندفع ثمن تقاعس البعض لفترات طويلة".