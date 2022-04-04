غانتس: سأواصل اللقاءات مع الملك الأردني والرئيس الفلسطيني

وطن: قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الاثنين، إنه لا يعتقد أن حركة حماس ضالعة في العمليات الأخيرة التي وقعت في مدن الداخل المحتل، لكنه اعتبر أن حماس تبذل جهدا لتنفيذ أنشطة ضد الاحتلال، وهدد بأنه "في غزة يعلمون ماذا سيحدث في حال تصعيد الوضع".

وأضاف غانتس أنه سيستمر في لقاءاته مع الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس، محمود عباس، معتبرا أن هذه اللقاءات تعقد من خلال ترجيح للرأي وأنه لا يعتزم الانشغال "بسياسة ضيقة الأفق".

وتطرق غانتس إلى ما تصفه إسرائيل بـ"تسهيلات" للفلسطينيين خلال شهر رمضان، وقال إنه "ينبغي التشديد على الفصل بين منفذي العمليات والجمهور (الفلسطيني) الواسع. وندرس بصورة يومية ما الذي ينبغي تنفيذه، ونستخدم كافة ترجيحات الرأي الأمنية الممكنة".