حالة الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة غدا

وطن: يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً الى صاف وجافا و حارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفا ومعتدلا ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما غدا الثلاثاء تتأثر البلاد بمرتفع جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً حارا الى شديد الحرارة وجافاً ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.