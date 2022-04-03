فيديو | الاحتلال يعتدي على المواطنين في باب العامود

وطن: قمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، المواطنين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين المتجمهرين في باب العامود عقب خروجهم من صلاة التراويح بالمسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الصوت تجاههم، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا وشابا في باب العامود.

وذكرت القناة 13 العبرية أن حالة تأهب إسرائيلية قصوى عند باب العامود في القدس، حيث تتوقع شرطة الاحتلال توترات صعبة الليلة، وحشدت 3000 عنصر داخل البلدة القديمة.