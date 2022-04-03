مصر تدين التصعيد لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

وطن: أدانت جمهورية مصر العربية، التصعيد لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، وما تخلله من مواصلة اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المُبارك، بحماية الشرطة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان صحفي اليوم الأحد، ضرورة تجنب التصعيد وبشكل فوري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية، وأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وسائر المُقدسات.