فيديو | وزير خارجية الاحتلال يجري جولة استفزازية في باب العامود بالقدس المحتلة

وطن: أجرى وزير خارجية، يائير لبيد، مساء اليوم الأحد، جولة استفزازية في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة.

وشارك لبيد في تقييم للوضع في مركز شرطة الاحتلال في القدس، على خلفية الاستعدادات لتوترات محتملة في المدينة المحتلة.

وقال لبيد خلال الجولة إنّه "لدينا قوة شرطة يمكن الوثوق بها لتمرّ بنا خلال هذه الفترة المعقّدة، وأنا فخور بكل من يحرسنا في هذه الأيام العصيبة".

وجاء ذلك بعد وقت وجيز من إجراء رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، محادثة هاتفية، مع ملك الأردن، عبد الله الثاني.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ بينيت هنأ الملك عبد الله بحلول شهر رمضان، وشكره على "إدانته للهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل، وناقش معه أهمية التعاون بين الجانبين".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ("بترا")، بأن الملك عبد الله "تلقى... اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أكد جلالته خلاله أهمية إيجاد تهدئة شاملة تمنع أي توتر أو تصعيد في الأراضي الفلسطينية".

وأضافت أن الملك عبد الله "شدد.. خلال الاتصال، على ضرورة وقف أية أعمال من شأنها أن تحدِث عنفا وتؤجج الصراع، وتؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام".

(عرب 48)