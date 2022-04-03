شقيق العاهل الأردني يتخلى عن لقب الأمير

وطن: أعلن الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تخليه عن لقبه.

وقال الأمير حمزة في بيان نشره على حسابه على تويتر إنه توصل إلى أن قناعاته وثوابته لا تتماشى مع مؤسسات الحديثة للمملكة.

وأوائل الشهر الماضي، قدم الأمير حمزة اعتذارا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تصرفاته بحقه في إشارة إلى ما يعرف إعلاميا بقضية "الفتنة" بالأردن.

وأكد الأمير حمزة أنه أخطأ في حق الملك عبد الله الثاني قائلا: "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات".