رهط: مصرع طفلة غرقا في دلو ماء

وطن: لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها الحرجة التي أصيبت بها إثر تعرضها للغرق في منزلها في مدينة رهط، بمنطقة النقب.

وفي وقت سابق، اليوم، أفادت الطواقم الطبية بإصابة طفلة في العام الثاني من عمرها، إثر "تعرضها للغرق في حوض ماء داخل منزلها"، في رهط.

وذكرت الطواقم الطبية أنها أجرت عمليات إنعاش للطفلة التي نُقلت إلى عيادة محلية في رهط، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وبحسب التقارير الأولية فإن الطفلة سقطت في دلو به ماء كلور في منزلها في رهط، وحالتها "حرجة".

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى "سوروكا" عن مصرع الطفلة متأثرة بإصابتها الحرجة.

(عرب 48)