بعد رفض حجب الثقة عن عمران خان.. الرئيس الباكستاني يحل الحكومة والبرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

وطن: أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بناء على طلب رئيس الوزراء عمران خان، ودعا لانتخابات مبكرة في غضون 90 يوما، وذلك بعد وقت قصير على إسقاط البرلمان مشروع قرار لحجب الثقة عن رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري قوله إن الرئيس "حل الحكومة" أيضا.

وقال وزير الدولة للإعلام فرخ حبيب إن انتخابات جديدة ستُجرى في البلاد في غضون 90 يوما.

وألغى البرلمان الباكستاني اليوم الأحد مشروع قرار التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان، في خطوة مفاجئة استندت إلى المادة الخامسة من الدستور.

واعتبر رئيس الجلسة قاسم خان سوري نائب رئيس البرلمان أن مشروع طرح الثقة كان نتيجة تآمر من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي أعلن رفضه مستندا على المادة الخامسة من الدستور التي تمنع التصويت على أي مشروع قرار لا تتمتع دوافعه بالمصداقية.

وكانت المعارضة طالبت بجلسة برلمانية لحجب الثقة عن خان بعد أن اتهمته بعدم قدرته على معالجة ملفي الاقتصاد والسياسة الخارجية.

في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الولايات المتحدة بدعم محاولة عزله لتغيير النظام، وقال إن محاولة تغيير النظام في باكستان هي تدخل سافر من واشنطن في السياسة الداخلية للبلاد.

ودعا خان الشعب الباكستاني إلى الاحتجاج اليوم الأحد في كل المدن رفضا لما وصفها بالمؤامرة ضد حكومته.

وأعلن أنه سيحضر اليوم مع جميع نواب حزبه جلسة البرلمان للتصويت على مشروع حجب الثقة عن حكومته.

وقد أغلقت شرطة العاصمة إسلام آباد الطريق الرئيسي المؤدي إلى مبنى البرلمان ومقرات الحكم منعا لوقوع اضطرابات.

من جانبها، رفعت المعارضة الباكستانية قضية في المحكمة العليا ضد قرار البرلمان منع التصويت على حجب الثقة عن حكومة خان.

المصدر : الجزيرة