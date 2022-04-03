أحكام إعدام لمُدانين بجرائم قتل وأخرى مشددة لتجار مخدرات بغزة

وطن: قالت النيابة العامة بغزة إنها حصلت على أحكام إعدام لمدانين بجرائم قتل وعدة أحكام مشددة لتجار مخدرات وأخرين في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أنه بعد مرافعة النيابة العامة أمام هيئة الجنايات الكبرى، استحصلت على عدة أحكام كبرى أولها حكم بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة القتل قصداً بحق المُدان (ع.ل)، وحكم بإعدام المُدان(ص.ح) وحبس المدان(خ.ح) 15 عام مع النفاذ على واقعة قتل المغدور/عليان محمد إصليح في منطقة خانيونس.

كما تم الحكم بالحبس المؤبد وغرامة 20.000 دينار بتهمة الاتجار بالمخدرات مع العَود بحق المُدان (ف.ه)، وحكم بالحبس 15 سنة مع النفاذ وغرامة 10.000 دينار بتهمة الاتجار بالمخدارت بحق المُدان (ع.ر).

هذا وتم الحكم بالحبس 5 سنوات مع النفاذ وغرامة 5000 دينار بتهمة التعاطي بحق المُدان (ف.ع).

وأصدرت المحكمة حكمًا بالحبس المؤبد بتهمة القتل قصداً بحق المُدان (ز.س)، وحكمًا بالحبس 7 سنوات مع النفاذ بتهمة القتل قصداً على خلفية ثأر قديم بحق المُدان (ع.ع).

وحسب بيان النيابة فإن الأحكام جاءت بعد أن قدمت البينات الرسمية والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة لارتكاب الجُناة الجرائم المسندة إليهم، مشددة على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام؛ لتحقيق الردع بحق العابثين بأمن واستقرار المجتمع.