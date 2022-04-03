شبكة المنظمات الأهلية تختتم ورشة العمل التدريبية الأولى حول "استخدام الدليل الإجرائي لإدارة نظام الشكاوى في المنظمات الأهلية"

وطن: اختتمت شبكة المنظمات الأهلية ورشة العمل التدريبية الأولى حول "استخدام الدليل الإجرائي لإدارة نظام الشكاوى في المنظمات الأهلية" والتي تستهدف أعضاء شبكة المنظمات الأهلية والعاملين فيها، وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.

واستهدف التدريب 20 مشاركاً من العاملين في المنظمات الأهلية، بواقع 20 ساعة تدريبية على مدار 4 أيام موزعة في النصف الثاني من شهر مارس، وركزت هذه الورشة التدريبية على تطبيق وإعمال الدليل الإجرائي لإدارة نظام الشكاوى في نطاق عمل المنظمات الأهلية وفق المحاور التالية: الاستراتيجيات الأنجح لإدارة نظام الشكاوى، الآليات المناسبة لاستخدام النماذج لكل مراحل إدارة الشكاوى لاعتمادها على مستوى الإدارة والمشاريع والبرامج، الطرق الأمثل لاستقبال وتسجيل الشكاوى، الاستجابة للشكاوى وطرق الإحالة، إدماج الشكاوى في نظام الرقابة والتقييم والمساءلة والتعلم، طرق إدماج شكاوى الاستغلال والانتهاك الجنسيين وطرق الاستجابة لها في عمل المنظمة الأهلية.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن هذا التدريب، يأتي ضمن جهود الشبكة لتطوير قدرات المنظمات الأهلية في بناء نظام لإدارة الشكاوى يُمكنها من التعامل مع شكاوى المستفيدين المختلفة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الأهلي، مما يعزز من قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين ، حيث تعتبر أنظمة الشكاوى من الأدوات الفعالة والقادرة على التعامل مع الشكاوى المختلفة وتوثيقها وتعزيز الثقة بين المنظمة الأهلية والمواطنين.

وأشار الشوا الى أن الشبكة قامت بإعداد دليل خاص لإدارة نظام الشكاوى في المنظمات الأهلية بمختلف مستوياتها ومجالات عملها بناء على دراسة قامت بها الشبكة لتحديد احتياجات ومتطلبات المنظمات الأهلية، وتأتي هذه الورشة التدريبية لتمكين المنظمات الأهلية من استخدام هذا الدليل في بناء نظام للشكاوى خاص بها، أو تطوير أنظمتها القائمة.

ومن جهته، أكد فريق التدريب أن الهدف الرئيسي من هذا التدريب هو بناء نظام لإدارة الشكاوى خاص بكل منظمة أهلية مشاركة بالتدريب وفق متطلباتها واحتياجاتها، وذلك باستخدام التعليمات والإرشادات والنماذج وتحديد مسارات الإحالة للشكاوى المتضمنة في الدليل الإجرائي لإدارة نظام الشكاوى المُعد من قبل الشبكة، والذي يحتوي على مختلف التقنيات والأدوات اللازمة لبناء أنظمة شكاوى فعالة لكافة المنظمات الأهلية.

ومن جانبهم، أكد المشاركون على أن هذه الورشة التدريبية أضافت لهم الكثير من المهارات المتخصصة حول بناء أنظمة الشكاوى المختلفة، وطرق موائمتها وفق متطلبات المشاريع المختلفة وطبيعة الفئات المستهدفة وخاصة في أوقات الطوارئ وطرق الاستجابة للشكاوى المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسي.

كما أشار بعض المشاركون على أن منظماتهم بدأت الخطوات الفعلية والعملية لبناء نظام للشكاوى خاص بهم أو تطوير أنظمتهم الحالية بناء على هذه الورشة التدريبية، وتشكيل اللجان للبدء في تطبيق وإعمال الأنظمة في مشاريعهم وأنشطتهم المختلفة.