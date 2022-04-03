وزارة الزراعة: 17.5 شيكل الحد الأعلى لسعر كيلو الدجاج للمستهلك

وطن: أقرت وزارة الزراعة السعر الاسترشادي للدجاج اللاحم بحيث لايقل عن 15.5 شيقل ولا يزيد عن 17.5 شيقل للمستهلك.

وقالت الوزراة في بيان لها وصل وطن، نسخة منه، إنه وفي ظل موجة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية عالمياً، وبهدف التقليل من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين، عقدت لجنة إدارة تنظيم أوضاع الدواجن اجتماعا تناولت فيه التكاليف التقديرية لإنتاج كيلو غرام واحد من الدجاج اللاحم .

وقررت اللجنة التي يرأسها مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة، اليوم الأحد، وضع سعر استرشادي للدجاج اللاحم لا يقل عن 15.5 ولا يزيد عن 17.5 شيكل للمستهلك، ومراسلة وزارة الاقتصاد من أجل متابعته في السوق ضبطاً للأسعار.