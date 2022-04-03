نزيل بمستشفى الامراض العقلية يفقد عينه بسبب اعتداء عاملين عليه

وطن: أصدرت الشرطة على لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات بيانا توضيحيا حول حادثة الاعتداء على نزيل داخل مستشفى الامراض العقلية في بيت لحم، والذي كان وصل لمشفى بيت جالا الحكومي وعليه آثار اعتداء، وقال بان الشرطة باشرت على الفور اجراءاتها في البحث والتحري للوقوف على اسباب الاعتداء .

وأشار ارزيقات، االى أن النزيل الذي كان متواجداً في مستشفى الامراض العقلية نُقل الي مستشفى بيت جالا الحكومي بعد تعرضه للضرب داخل مستشفى الامراض العقلية، ومن ثم نقل الي مستشفى الجمعية العربية، وعلى الفور باشرت الشرطة البحث والتحري و ابلغت النيابة العامة وتمكنت من احضار 4 ممرضين يعملون في المستشفى، موضحا انه وبعرض صورهم على المعتدى عليه، تعرف على أحد الممرضين، وبسماع اقوالهم افادوا بانهم كانوا مناوبين لحظه وقوع الحدث وبأن النزيل كان في حالة هياج وحاول الاعتداء على الممرضين، فقام احدهم بامساك النزيل من الخلف وإسقطه على الأرض وضربه على عينه مما ادى لاصابته وفقدان عينه.

وأكد ارزيقات انه تم توقيف المشتبه به وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونيه بحقه اصولا.

وكان عائلة النزيل اصدرت بيانا اشارت فيه الى ان ابنها فقد عينه بسبب تعرضه للضرب من قبل عاملين بمستشفى بيت لحم للامراض النفسية وطالبوا المؤسسات الحقوقية والجهات المسؤولة العمل على معاقبة "جميع المقصرين والمستهترين بحياة المرضى من موظفين ومدراء ومسؤولين"