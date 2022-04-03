داخلية غزة تعلن وفاة سجين في مركز إصلاح بخانيونس

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غوة وفاة نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن النزيل (س، ت) 50 عاماً، توفي بمركز إصلاح وتأهيل خانيونس، وذلك بعد تدهور مفاجئ على صحته وفقدانه الوعي، وتم نقله لمستشفى ناصر وقد فارق الحياة.

وأوضح البزم، أن الداخلية فتحت تحقيقاً في ظروف الوفاة، علماً بأن المذكور موقوف منذ عدة أشهر على خلفية قضية جنائية.