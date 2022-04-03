باريس سان جيرمان يفاوض محمد صلاح

وطن: ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ مفاوضاته لضم نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سان جيرمان اقتحم سباق التعاقد مع صلاح، وتواصل مع ممثلي اللاعب المصري في الأيام الأخيرة.

وأشارت إلى أن سان جيرمان مستعد لتقديم عرض مرضٍ لليفربول، بالإضافة إلى منح صلاح راتبا كبيرا للعب في "حديقة الأمراء".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يقدر على منافسة سان جيرمان ماديًا، لذا فإن صلاح لن ينتقل إلى "كامب نو" إلا إذا اختار وجهته المقبلة على أساسي رياضي وليس مالي.

يذكر أن اللاعب المصري يحظى أيضًا باهتمام من قبل يوفنتوس في الميركاتو الصيفي المقبل.