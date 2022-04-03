وفد أمني من دولة الاحتلال يزور السودان سراً ويلتقى البرهان

وطن: ذكرت قناة "كان" العبرية، أن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا زار العاصمة السودانية الخرطوم بشكل سري، الأسبوع الماضي، واجتمع مع القيادة العسكرية بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان.

وأشارت القناة إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها منذ الانقلاب العسكري في السودان قبل نصف عام.

وبحسب القناة، فقد أفادت مصادر مؤخرًا أن مبعوثًا عن البرهان زار "اسرائيل" في شهر شباط/ فبراير الماضي.

يُشار إلى أن اللواء عبد الفاتح البرهان، كان قد أكد أن العلاقات مع إسرائيل تركز على التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري.

(المصدر-عكا للشؤون الاسرائيلية)